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8 800 201-19-44

По общим вопросам

ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ

Наши бабушки и дедушки под надежным присмотром! Заботимся о здоровье и оказываем психологическую поддержку каждому из них! Делаем все, чтобы их жизнь была полноценной!

Каждому хочется теплоты и заботы, а если это пожилой человек – вдвойне. Когда годы проходят и покидают силы, появляется ощущение беспомощности, страха за завтрашний день. Особенно остро его ощущают больные люди, инвалиды, которые больше не могут сами себя обслуживать и нуждаются в круглосуточной помощи. Первое время обязанности могут взять на себя близкие, но им не всегда удается справляться – собственные семьи, работа отнимают и без того много времени. Да и пожилым людям часто нужен хороший медицинский уход, который не всегда возможно обеспечить дома – в преклонном возрасте могут обостряться хронические болезни, развиваться новые.

Оптимальный вариант для ухода за престарелыми – сиделка (если сможете найти опытную и оплачивать почасово ее услуги), либо частный пансионат для пожилых людей и инвалидов.

Пансионаты для пожилых людей

Дом престарелых в Раменском

Пансионат в Раменском

Цена: от 700 руб./сутки
Телефон пансионата: +7 (495) 771-58-03
Раменский район
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Пансионат пожилых МК КПСС

Пансионат в Звенигороде

Цена: от 700 руб./сутки
Телефон пансионата: +7 (495) 773-04-76
Одинцовский район
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Дома престарелых в Москве и Московской области
метро Котельники

Пансионат для пожилых в Люберцах

Цена: от 850 руб./сутки
Телефон пансионата: +7 (985) 549-53-31
Люберцы
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Пансионат пожилых Лосиный остров

Пансионат Лосиный остров

Цена: от 1000 руб./сутки
Телефон пансионата: +7 (495) 774-24-36
Щелковский район
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Пансионат для пожилых в Румянцево
метро Румянцево

Пансионат для пожилых в Москве

Цена: от 1050 руб./сутки
Телефон пансионата: +7 (495) 095-00-10
Москва
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Пансионат пожилых в Перхушково

Пансионат пожилых в Перхушково

Цена: от 800 руб./сутки
Телефон пансионата: +7 (499) 714-16-70
Одинцовский район
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Православный пансионат

Пансионат для пожилых в Туле

Цена: от 500 руб./сутки
Телефон пансионата: +7 (953) 192-78-27
Тульская область
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дом престарелых Звенигород

Пансионат в Одинцовском районе

Цена: от 1000 руб./сутки
Телефон пансионата: +7 (495) 766-40-55
Одинцовский район
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Пансионат для пожилых в Тимонино

Пансионат в Тимонино

Цена: от 800 руб./сутки
Телефон пансионата: +7 (495) 771-58-03
Раменский район
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Дом престарелых в Саратове

Дом престарелых в Саратове

Цена: от 850 руб./сутки
Телефон пансионата: +7 (8452) 34-61-04
Саратов
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Дом престарелых в Барнауле

Дом престарелых Алтай

Цена: от 500 руб./сутки
Телефон пансионата: 8 (960) 796-63-90
Алтайский край
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Дом престарелых в Новосибирске

Дом престарелых в Барнауле

Цена: от 900 руб./сутки
Телефон пансионата: +7 (3852) 69 00 08
Барнаул
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ВЫБРАТЬ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ПОДМОСКОВЬЕ

Дом престарелых

Престарелый дом
Психолог и психиатр
Деменция и Альцгеймер

Круглосуточная поддержка и уход для людей с приобретенным слабоумием

Пансионат престарелых
Невролог и кардиолог
После инсульта и инфаркта

Помощь и реабилитация для больных после инсульта и инфаркта

Дом престарелых
Медсестры и сиделки
Сестринский уход

Медицинский уход и контроль за здоровьем наших пациентов

ЖДЕМ В ГОСТИ

Работаем мы круглосуточно. Но у нас есть режим сна и отдыха. Поэтому будем рады видеть вас в указанные часы

Будни
10:00-19:00
Выходные
10:00-20:00
Праздники
10:00-20:00

Постарайтесь планировать посещения в указанное время. Нарушение распорядка пребывания в частном пансионате пользы не приносит

Уход за пожилыми людьми. Услуги и цены

Сиделка для больных
от 900 рублей в сутки
Уход за лежачими больными
от 800 рублей в сутки
Уход за инвалидом
от 700 рублей в сутки
Паллиативный уход
от 1000 рублей в сутки

Чаще всего к нам в частные дома престарелых Подмосковья привозят мужчин в возрасте от 60 лет и женщин в возрасте от 55 лет. Хотя есть и более молодые постояльцы в наших домах интернатах – это те люди, которые нуждаются в круглосуточном уходе по состоянию здоровья (инвалиды первой, второй группы, лежачие больные). Мы принимаем жителей Москвы, Московской области и соседних регионов.

Мы предлагаем:

Медицинский уход

У нас есть терапевт, ЛОР, хирург, нефролог, кардиолог-ревматолог, эндокринолог, инфекционист. Регулярные осмотры пациентов, если нужно – назначают лечение или корректируют его в зависимости от состояния их здоровья. Больные у нас могут получить консультацию в частном порядке, сдать анализы. Если возникает необходимость, мы везем их в медучреждение. Сотрудники всегда окажут первую неотложную помощь в экстренных ситуациях.

Паллиативный уход

В пансионатах для пожилых людей и инвалидов мы также досматриваем и престарелых с неизлечимыми болезнями – злокачественными новообразованиями, острыми почечной, печеночной, сердечной недостаточностью, с последствиями необратимых изменений вследствие инфаркта, инсульта. Пожилые люди с такими диагнозами могут нуждаться в симптоматическом лечении для снятия боли или поддержания жизненных функций (искусственной вентиляции легких, кормлении через зонд). К сожалению, домашний уход за сложными пациентами крайне затруднен. Таким людям очень нужна поддержка. C тяжелобольными работают психологи, которые помогают им пережить трудное время.

Сестринский уход

Медсестры могут сделать инъекцию, поставить капельницу, клизму, измерить жизненно важные показатели пожилым людям, инвалидам, лежачим больным при необходимости. Персонал контролирует прием лекарств и сопровождает постояльцев на процедуры. Если к нам попадает человек с пролежнями на теле, мы проводим специальную терапию и используем противопролежневые матрасы, чтобы уменьшить боль, предотвратить дальнейшее развитие язв.

Уход за людьми с нарушениями психики

Такие люди остро нуждаются в благоприятной атмосфере, поддержке, а часто и круглосуточном присмотре, обеспечить который дома не всегда возможно. К тому же надо уметь успокаивать таких пациентов в моменты стрессов и приступов, чтобы они не навредили себе и близким. При этом давления быть не должно – пожилые люди с психическими отклонениями расценивают его как надзор, тотальный контроль и от этого еще сильнее раздражаются. В то же время им идет на пользу соблюдение поведенческих норм, сбалансированное питание, занятия лечебной физкультурой. Ухаживая за такими людьми, важно быть внимательным к их просьбам и толерантным, терпимым к ним самим.

Пансионат для престарелых

В наших частных пансионатах для пожилых людей, лежачих больных и инвалидов в Подмосковье комфортно всем постояльцам. По желанию они размещаются в одноместных номерах или квартирах, рассчитанных на 3–5 человек (одни просят тишины и уединения, другие нуждаются в постоянном общении). Все помещения меблированы, с хорошим ремонтом. Персонал ежедневно делает влажную уборку – пациенты пансионатов чувствуют себя, как в санатории.

Частные территории облагорожены и обустроены специально для проживания престарелых постояльцев, людей с ограниченными возможностями, инвалидов – в коридорах и санузлах есть поручни, дополнительные приспособления для удобства. В палатах интернатов для лежачих больных установлены специальные медицинские кровати. Они удобнее, поскольку в них может приподниматься изголовье. С ними пожилым людям легче приподниматься, чтобы поесть, садиться.

Дом интернат для инвалидов

Персонал частных пансионатов всячески поддерживает благоприятную, домашнюю атмосферу.

Медсестры и сиделки внимательны ко всем постояльцам.

Они заботятся одинаково хорошо о каждом престарелом человеке, который оказался в интернате, вне зависимости от тарифного плана, который выбрали его родные люди.

Те, кто приезжает к нам в частные дома престарелых на время, когда родственники уезжают в командировку или отпуск и не могут обеспечить нужный уход, часто остаются навсегда. Здесь все, как дома, только присматривает за пожилыми наш персонал, и от этого старики перестают чувствовать себя обузой для семьи.

Любовь Егоровна
ПЕРСОНАЛ пансионатов для пожилых
Залог успеха наших частных домов интернатов для престарелых во многом заключается в надежной, профессиональной, слаженной команде специалистов, действительно любящих свое дело, умеющих выкладываться на все 100 процентов. В наших пансионатах достаточно работников, для того чтобы удовлетворить все потребности наших гостей, а также своевременно помочь в решении любой возникшей проблемы.
Фельдшер пансионата для пожилых людей
НАШИ СОТРУДНИКИ
Сиделка по уходу за пожилыми
Сиделка
Алена Владимировна

Ответственный и душевный человек. Всегда готова помочь и поговорить со стариками.

Медицинская сестра
Медсестра
Ирина Николаевна

Профессионал своего дела и отзывчивый человек с большим и чутким сердцем.

Сиделка по уходу за пожилыми
Сиделка
Ольга Николаевна

Это поистине незаменимый человек. Очень заботливая, искренняя и ответственная.

Фельдшер
Терапевт
Валентина Васильевна

Опытный специалист и человек, который относится к каждому пациенту, как к родному.

Недорогой уход в доме престарелых

Далеко не каждый взрослый имеет время, чтобы уделять достаточно внимания собственным пожилым родителям. А если учесть, что с возрастом у многих людей развиваются различные заболевания физиологического и психологического характера, то для их комфортной жизни необходимы особые условия и постоянный присмотр, который просто невозможно организовать собственными силами в пределах обычной квартиры или частного дома. Именно поэтому пансионат для престарелых с медицинским уходом является отличным решением. Даже если вас мучают сомнения или чувство вины, стоит действовать исключительно в интересах вашего близкого, ведь мы сможем предоставить ему не только комфортные условиях для жизни, но и сможем следить за состоянием его здоровья, оказывая своевременную и такую важную медицинскую помощь. Также мы предоставляем возможность заключить договор о пожизненном содержании пожилого человека в одном из наших филиалов в Московской области.

Отзывы наших клиентов
Отзывы о пансионатах для пожилых людей «Бабушки и Дедушки»
Отзывы
Раиса Ворман
Отзывы о доме престарелых

Спасибо за нашего дедушку, самостоятельно мы бы не справились с последствиями его инсульта!!! 

Отзывы
Людмила Саблина
Отзывы о доме престарелых

Спасибо вам за мою маму, за прекрасный уход за ней. Спасибо вам за ваш нелегкий труд! Успехов и процветания!!!

Бабушки и Дедушки
Что говорят о наших пансионатах сами старики?

Полтора года назад у меня был инсульт… Жены нет, сын живет в другом городе, ухаживать за мной некому. Поговорил с сыном, попросил устроить меня в дом престарелых. Выбрали «Бабушки и Дедушки». Мне тут очень нравится. Персонал заботливый. Всегда есть с кем поговорить, кормят хорошо.

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Частные дома престарелых

Дома престарелых «Бабушки и Дедушки» - это отличное место для жизни пожилых людей. Здесь общение, здесь медицина, здесь вкусно кормят! А также теплая, уютная, домашняя атмосфера.

Оформляя близкого вам человека в частный дом для престарелых, обеспечиваете ему достойную старость в окружении заботливых людей и квалифицированного персонала!

Мед. лицензия: № ЛО-50-01-011920

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ООО «Пансионаты для пожилых людей в московской области»

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Телефон: 8 800 201-19-44

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