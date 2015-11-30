Каждому хочется теплоты и заботы, а если это пожилой человек – вдвойне. Когда годы проходят и покидают силы, появляется ощущение беспомощности, страха за завтрашний день. Особенно остро его ощущают больные люди, инвалиды, которые больше не могут сами себя обслуживать и нуждаются в круглосуточной помощи. Первое время обязанности могут взять на себя близкие, но им не всегда удается справляться – собственные семьи, работа отнимают и без того много времени. Да и пожилым людям часто нужен хороший медицинский уход, который не всегда возможно обеспечить дома – в преклонном возрасте могут обостряться хронические болезни, развиваться новые.
Оптимальный вариант для ухода за престарелыми – сиделка (если сможете найти опытную и оплачивать почасово ее услуги), либо частный пансионат для пожилых людей и инвалидов.
Работаем мы круглосуточно. Но у нас есть режим сна и отдыха. Поэтому будем рады видеть вас в указанные часы
Постарайтесь планировать посещения в указанное время. Нарушение распорядка пребывания в частном пансионате пользы не приносит
Чаще всего к нам в частные дома престарелых Подмосковья привозят мужчин в возрасте от 60 лет и женщин в возрасте от 55 лет. Хотя есть и более молодые постояльцы в наших домах интернатах – это те люди, которые нуждаются в круглосуточном уходе по состоянию здоровья (инвалиды первой, второй группы, лежачие больные). Мы принимаем жителей Москвы, Московской области и соседних регионов.
Мы предлагаем:
У нас есть терапевт, ЛОР, хирург, нефролог, кардиолог-ревматолог, эндокринолог, инфекционист. Регулярные осмотры пациентов, если нужно – назначают лечение или корректируют его в зависимости от состояния их здоровья. Больные у нас могут получить консультацию в частном порядке, сдать анализы. Если возникает необходимость, мы везем их в медучреждение. Сотрудники всегда окажут первую неотложную помощь в экстренных ситуациях.
В пансионатах для пожилых людей и инвалидов мы также досматриваем и престарелых с неизлечимыми болезнями – злокачественными новообразованиями, острыми почечной, печеночной, сердечной недостаточностью, с последствиями необратимых изменений вследствие инфаркта, инсульта. Пожилые люди с такими диагнозами могут нуждаться в симптоматическом лечении для снятия боли или поддержания жизненных функций (искусственной вентиляции легких, кормлении через зонд). К сожалению, домашний уход за сложными пациентами крайне затруднен. Таким людям очень нужна поддержка. C тяжелобольными работают психологи, которые помогают им пережить трудное время.
Медсестры могут сделать инъекцию, поставить капельницу, клизму, измерить жизненно важные показатели пожилым людям, инвалидам, лежачим больным при необходимости. Персонал контролирует прием лекарств и сопровождает постояльцев на процедуры. Если к нам попадает человек с пролежнями на теле, мы проводим специальную терапию и используем противопролежневые матрасы, чтобы уменьшить боль, предотвратить дальнейшее развитие язв.
Такие люди остро нуждаются в благоприятной атмосфере, поддержке, а часто и круглосуточном присмотре, обеспечить который дома не всегда возможно. К тому же надо уметь успокаивать таких пациентов в моменты стрессов и приступов, чтобы они не навредили себе и близким. При этом давления быть не должно – пожилые люди с психическими отклонениями расценивают его как надзор, тотальный контроль и от этого еще сильнее раздражаются. В то же время им идет на пользу соблюдение поведенческих норм, сбалансированное питание, занятия лечебной физкультурой. Ухаживая за такими людьми, важно быть внимательным к их просьбам и толерантным, терпимым к ним самим.
В наших частных пансионатах для пожилых людей, лежачих больных и инвалидов в Подмосковье комфортно всем постояльцам. По желанию они размещаются в одноместных номерах или квартирах, рассчитанных на 3–5 человек (одни просят тишины и уединения, другие нуждаются в постоянном общении). Все помещения меблированы, с хорошим ремонтом. Персонал ежедневно делает влажную уборку – пациенты пансионатов чувствуют себя, как в санатории.
Частные территории облагорожены и обустроены специально для проживания престарелых постояльцев, людей с ограниченными возможностями, инвалидов – в коридорах и санузлах есть поручни, дополнительные приспособления для удобства. В палатах интернатов для лежачих больных установлены специальные медицинские кровати. Они удобнее, поскольку в них может приподниматься изголовье. С ними пожилым людям легче приподниматься, чтобы поесть, садиться.
Персонал частных пансионатов всячески поддерживает благоприятную, домашнюю атмосферу.
Медсестры и сиделки внимательны ко всем постояльцам.
Они заботятся одинаково хорошо о каждом престарелом человеке, который оказался в интернате, вне зависимости от тарифного плана, который выбрали его родные люди.
Те, кто приезжает к нам в частные дома престарелых на время, когда родственники уезжают в командировку или отпуск и не могут обеспечить нужный уход, часто остаются навсегда. Здесь все, как дома, только присматривает за пожилыми наш персонал, и от этого старики перестают чувствовать себя обузой для семьи.
Далеко не каждый взрослый имеет время, чтобы уделять достаточно внимания собственным пожилым родителям. А если учесть, что с возрастом у многих людей развиваются различные заболевания физиологического и психологического характера, то для их комфортной жизни необходимы особые условия и постоянный присмотр, который просто невозможно организовать собственными силами в пределах обычной квартиры или частного дома. Именно поэтому пансионат для престарелых с медицинским уходом является отличным решением. Даже если вас мучают сомнения или чувство вины, стоит действовать исключительно в интересах вашего близкого, ведь мы сможем предоставить ему не только комфортные условиях для жизни, но и сможем следить за состоянием его здоровья, оказывая своевременную и такую важную медицинскую помощь. Также мы предоставляем возможность заключить договор о пожизненном содержании пожилого человека в одном из наших филиалов в Московской области.
Спасибо за нашего дедушку, самостоятельно мы бы не справились с последствиями его инсульта!!!
Спасибо вам за мою маму, за прекрасный уход за ней. Спасибо вам за ваш нелегкий труд! Успехов и процветания!!!
Полтора года назад у меня был инсульт… Жены нет, сын живет в другом городе, ухаживать за мной некому. Поговорил с сыном, попросил устроить меня в дом престарелых. Выбрали «Бабушки и Дедушки». Мне тут очень нравится. Персонал заботливый. Всегда есть с кем поговорить, кормят хорошо.