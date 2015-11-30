Каждому хочется теплоты и заботы, а если это пожилой человек – вдвойне. Когда годы проходят и покидают силы, появляется ощущение беспомощности, страха за завтрашний день. Особенно остро его ощущают больные люди, инвалиды, которые больше не могут сами себя обслуживать и нуждаются в круглосуточной помощи. Первое время обязанности могут взять на себя близкие, но им не всегда удается справляться – собственные семьи, работа отнимают и без того много времени. Да и пожилым людям часто нужен хороший медицинский уход, который не всегда возможно обеспечить дома – в преклонном возрасте могут обостряться хронические болезни, развиваться новые.

Оптимальный вариант для ухода за престарелыми – сиделка (если сможете найти опытную и оплачивать почасово ее услуги), либо частный пансионат для пожилых людей и инвалидов.