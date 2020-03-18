Старческий маразм
Старческое слабоумие — это прогрессирующий распад психики и интеллектуально-познавательных способностей личности в результате гибели клеток головного мозга. Медицинское название болезни — «сенильная деменция». В просторечье возрастное слабоумие зовется старческим маразмом.
В отличие от врожденного слабоумия (олигофрении), сенильная деменция появляется в преклонном возрасте у людей с полностью развитым головным мозгом. Изначально это нормально функционирующие члены общества, которые прекрасно вписаны в социум, работают, имеют семьи и заботятся о родных.
В каком возрасте возникает старческое слабоумие и чем характеризуется
Сейчас в мире порядка 70 млн людей больны старческим маразмом. Ежегодно эта цифра увеличивается на 7–8 млн. Ожидается, что к 2050 году пациентов с диагнозом «сенильная деменция» будет свыше 130 млн.
Болезнь поражает пожилых людей 70–80 лет и старше. Старческая деменция характеризуется диффузной — пронизывающей, охватывающей разные структуры — атрофией головного мозга. По локализации бывает:
- корковая, то есть затрагивающая кору мозга;
- подкорковая — поражает подкорковые, «базисные» структуры;
- корково-подкорковая — комбинированная;
- мультифокальная — характеризуется образованием многочисленных очагов поражения в разных областях мозга.
В результате атрофии у больного наблюдается постепенная прогрессирующая деградация личности. Сначала пациент замечает ухудшение памяти. Затем начинается снижение интеллектуальных способностей. Больному все труднее осваивать новые предметы, области познания. Он становится практически необучаемым.
Со временем старческое слабоумие приводит к утрате большинства социальных навыков и полному распаду личности. Чем больше структур мозга охватывает болезнь, тем более беспомощным становится человек. У некоторых пациентов врачи фиксируют галлюцинации и вспышки агрессии. Обычно они возникают на фоне длительной бессонницы, депрессии.
Пациенты в «глубоком маразме» практически не осознают своей личности, очень слабо ориентируются в окружающей обстановке, не способны обхаживать себя и поддерживать хоть какой-то контакт с людьми. Такие больные нуждаются в круглосуточном присмотре, помощи во всех обыденных делах.
Старческий маразм очень часто является «верным спутником» других возрастных недугов: болезни Альцгеймера, опухолей и абсцессов мозга, сосудистой деменции, прогрессирующего паралича и пр. 10–20% случаев сенильной деменции приходятся на людей с хроническим алкоголизмом.
Как развивается старческое слабоумие
Картина болезни у конкретного пациента зависит от изначального состояния его организма. У людей, злоупотребляющих алкоголем и ведущих нездоровый образ жизни, процесс деградации происходит резко выраженно. Распад личности сопровождается вспышками ярости, провалами в памяти, полной социальной дезадаптацией.
У изначально более социализированных больных людей, которые вели здоровый образ жизни, эти процессы происходят постепенно.
Однако какой бы ни была картина течения болезни, результат всегда один и тот же — человек полностью теряет свою личность, становится «новорожденным младенцем в теле пожилого».
Различают следующие этапы развития недуга:
- Ухудшение памяти. В это время болезнь захватывает небольшие участки мозга. Нарушения памяти делают больного рассеянным, забывчивым. Пациент все чаще замечает, что не помнит фамилии/имена знакомых, важные даты, события. Не знает, куда только что положил очки, что ел полчаса назад, и т. д. При этом события отдаленного прошлого больной помнит великолепно.
- Более глубокое «стирание» памяти. На этом этапе пациент начинает забывать и те события далекого прошлого, которые так отчетливо помнил совсем недавно. Процесс деградации памяти завершается полной неспособностью восстановить нужную информацию.
- Снижение познавательной способности вплоть до полного ее угасания. По мере распространения атрофии мозга проблемы с памятью перерастают в невозможность запоминать новые данные. Больной в маразме становится необучаемым: не усваивает новую информацию, теряет остроту реакции и плохо ориентируется в новых условиях. На этом этапе пациенты обычно утрачивают способность заниматься какой бы то ни было профессиональной деятельностью.
- Нарушение восприятия окружающей действительности на чувственном уровне. Слуховые, зрительные, тактильные искажения. Пациент видит своего родного человека, но не узнает его. Слышит какой-то звук, но не может его идентифицировать.
- Прогрессирующий распад личности. Больной человек перестает осознавать самого себя: не понимает, кто он, где находится, какой сейчас год, и что вообще вокруг происходит.
Пациент на последней стадии маразма не контролирует мочеиспускание и дефекацию. Не понимает, что нужно поесть или переодеться. Если за таким больным не присматривать на постоянной основе, он может просто погибнуть от голода, переохлаждения, пренебрежения другими элементарными физиологическими потребностями.
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Симптомы старческого маразма в профессиональной сфере
Прогрессирующая атрофия головного мозга в профессиональной сфере человека проявляется следующим образом:
- Сначала пациент с деменцией теряет более сложные навыки и знания. Это особенно заметно в областях деятельности, требующих большой концентрации и эрудиции. Утрата интеллектуального потенциала часто сопровождается поведенческой активностью. Больной становится излишне оживленным, даже суетливым.
- На следующем этапе старческого слабоумия пропадают более простые навыки. Человеку становится сложно себя обслуживать. Даже простая работа дается ему с трудом. Физическое оживление сменяется заторможенностью. Движения пациента становятся более простыми, речь — примитивной. Больной перестает понимать сложные языковые конструкции. Абстрактное мышление у него почти полностью деградирует.
- По мере прогрессирования болезни человек теряет способность заниматься любой профессиональной деятельностью. Даже самой простой вроде уборки улиц. Практически становится инвалидом.
Глубокий распад личности легко заметить по исчезновению у больного самокритики. На первом этапе болезни пациент еще замечает неблагоприятные изменения. Расстраивается из-за своей забывчивости. Испытывает беспокойство по поводу происходящих с ним казусов. Боится стать нетрудоспособным.
Критическое отношение к своему состоянию вынуждает пожилого человека искать пути решения проблемы. Он советуется с врачами, какие препараты попить для улучшения памяти. Составляет графики и делает заметки, чтобы не забывать важных дел.
По мере атрофии головного мозга самокритика исчезает. Больного больше не волнуют проблемы с памятью. Физическая беспомощность не причиняет никакого дискомфорта. Он ее просто не замечает.
Одновременно с этим начинают появляться проблемы в социальной жизни. Старческий маразм делает больного замкнутым. Тому все сложнее дается общение с людьми. Любая критика вызывает резкое неприятие, агрессию и обиду.
При этом сам пациент с удовольствием критикует окружающих по поводу и без, становится ворчливым и раздражительным. У больного обостряются ранее присутствовавшие особенности характера. Бережливый человек становится жадным. Пунктуальный и аккуратный — скрупулезным и придирчивым.
Стадии старческого маразма
Существуют 3 стадии сенильной деменции:
- Легкая. На этой стадии болезни у пациента есть проблемы с памятью и интеллектуальной деятельностью. Однако сложности с координацией движений и общением отсутствуют. Пациент вполне самостоятелен. Сохраняет интерес к другим людям и событиям социальной жизни.
- Умеренная. На второй стадии старческого слабоумия когнитивные нарушения проявляются сильнее. Человек становится беспомощным в быту. Полностью теряет способность выполнять какую-либо работу. Нуждается в помощи родственников/сиделки.
- Тяжелая. На последней стадии больной утрачивает элементарные навыки самообслуживания, перестает разговаривать и даже элементарно, «на пальцах» общаться с окружающими. Когнитивные способности у него — на нуле. Присутствует апатия, полное безразличие к окружающей действительности.
Главная проблема старческого слабоумия заключается в том, что уже возникшие патологические изменения необратимы. По мере гибели все большего количества клеток головного мозга человек будет все глубже погружаться в процесс распада, пока полностью не утратит себя.
Симптомы старческого слабоумия: Когнитивные и функциональные нарушения
Симптоматика старческого маразма во многом зависит от сопутствующего диагноза пациента. Так, у пожилого человека с болезнью Пика слабоумие проявляется нарушениями в эмоциональной сфере. У больного резко «портится характер». Милая и спокойная женщина в пожилом возрасте становится скандалисткой. Уравновешенный мужчина пугает окружающих вспышками гнева.
При сосудистой деменции у больных проявляются симптомы, напоминающие невроз. Их могут беспокоить мигрени, бессонница, ночные страхи, резкое снижение работоспособности. Пациенты с этим диагнозом часто испытывают депрессию, замыкаются в себе.
Общие для всех симптомы старческого слабоумия таковы:
- резкое заострение черт характера вплоть до полной карикатурности (бережливый → скупой, аккуратный → педантичный до занудства);
- возникновение новых отрицательных черт характера: самодовольства, эгоцентризма, упрямства;
- моральное отупение и бесстыдство;
- быстро прогрессирующее ослабление памяти;
- дезориентация в месте и времени;
- депрессия, тотальное восприятие любых фактов жизни исключительно в черном свете;
- снижение когнитивных функций (непонимание простых вопросов, ответы невпопад, отсутствие логики в повествовании, утрата способности к обобщению);
- полная неспособность к обучению;
- бред ущерба (беспочвенные жалобы больного на то, что его обкрадывают, обижают, «хотят извести» и т. д.);
- говорливость на начальной стадии заболевания и постепенный уход в себя, молчаливость — по мере его развития;
- прогрессирующее обеднение словарного запаса, замена одних слов другими, совершенно не тождественными по смыслу;
- неспособность выполнять даже самую простую работу;
- постепенная и необратимая утрата самостоятельности;
- на последней стадии слабоумия — полная апатия, потеря контроля над собственным организмом.
Все эти проявления болезни вынуждают родственников пожилых людей с маразмом обращаться за помощью в социальные службы или помещать своих близких в специальные пансионаты, где им будет обеспечен профессиональный уход.
Первые симптомы слабоумия: Какие негативные изменения должны насторожить
Для недопущения развития слабоумия людям в пожилом возрасте необходимо регулярно проводить самодиагностику. Симптомы, которые могут указывать на нежелательные изменения головного мозга, таковы:
- Ухудшение памяти. Стали чаще забываться имена, фамилии, самые простые слова, какие-то факты жизни.
- Стало труднее сосредотачиваться. Во время чтения, разговора, просмотра телепередачи внимание все время «перескакивает» на посторонние предметы.
- Возникают проблемы с ориентацией во времени. Человек не помнит, какой сегодня день, что было вчера и пр.
- Постоянно хочется на кого-то обижаться, спорить, «учить жизни». Все вокруг раздражают.
- Преследует подавленное, депрессивное настроение.
- Ухудшился ночной сон.
- Присутствует зацикленность на прошлом. Постоянно в ностальгическом ключе вспоминается юность. События настоящего времени как бы уходят на второй план.
Заметив у себя эти симптомы приближающегося старческого слабоумия, необходимо как можно скорее обратиться к врачу, скорректировать питание и весь образ жизни в целом.
Причины развития атрофии мозга
Главные причины описанных дегенеративных изменений — закупорка сосудов и недостаточное кровоснабжение мозга. Последнее приводит к смерти нервных клеток и развитию деменции. Эти патологические изменения вызывают следующие причины:
- травмы головы;
- кровоизлияния, опухоли мозга;
- заболевания сосудов;
- инсульты;
- нейроинфекции, затрагивающие ткани головного мозга;
- отравление нейротоксинами;
- алкоголизм;
- возрастные заболевания (Альцгеймер и пр.).
Симптомы старческого маразма с течением времени может заметить у себя и человек, который никогда не злоупотреблял алкоголем, не имел тяжелых травм, заболеваний. Влияет на состояние сосудов и элементарное неправильное питание. В зоне риска — люди, которые увлекаются жирной и соленой пищей, сладостями, выпечкой.
Продолжительность жизни при сенильной деменции
Последние исследования возрастного слабоумия показали, что оно резко сокращает продолжительность жизни пациентов. При этом не важно, в каком возрасте поставили диагноз — в 60 или 85. Болезнь в любом случае сократит дни пациента.
Продолжительность жизни зависит от того, чем вызвано заболевание и в каких областях мозга происходят нежелательные изменения. Расхождения по времени — от 3 до 12 лет. Средний срок — 6–6,5 лет.
Меньше всего живут пациенты с редкими видами слабоумия (например, с тельцами Леви), сосудистой деменцией, Паркинсоном. Средние показатели — у больных с Альцгеймером, лобной деменцией. Течение болезни сильно зависит от общего состояния здоровья. Один человек с Альцгеймером «угасает» за несколько недель. Другой живет 12 лет и более.
Лечение старческого слабоумия
Знать симптомы и начинать лечение сенильной деменции нужно как можно раньше. Совсем остановить дегенеративные изменения мозга нельзя. Однако достичь определенного положительного эффекта вполне возможно. Главная цель терапии — не допустить развития слабоумия слишком быстрыми темпами, добиться стабильного (насколько это возможно) состояния пациента.
Лечение старческого маразма определяется факторами, которые его спровоцировали. Основу терапии составляет прием медикаментозных препаратов, которые повышают адаптивные способности нервной системы и улучшают питание мозга. Для каждого пациента комплекс лекарств будет свой. Больному с нарушениями сна врач добавит в общий список снотворное. С тревожностью — нейролептики.
Однако какие бы причины не спровоцировали развитие заболевания, одним приемом медпрепаратов ограничивать его лечение нельзя. До сих не создано 100% эффективного лекарства, которое помогало бы абсолютно всем. Терапия сенильной деменции обязательно должна включать:
- лечение сопутствующих сердечно-сосудистых, инфекционных и других заболеваний;
- увеличение двигательной активности, которое стимулирует более активное кровоснабжение мозга;
- регулярные тренировки для улучшения памяти и сенсорики, решение ребусов, логических задачек;
- расширение интересов и увлечений, которые обогащают чувственный опыт и интеллектуальный багаж больного (музыка, живопись, скульптура, хореография);
- исключение любых вредных привычек (никакого никотина и алкоголя!);
- соблюдение низкокалорийной, но при этом богатой питательными веществами и витаминами диеты (полезны морепродукты, морская рыба, свежие фрукты, овощи).
Человек с диагностированным слабоумием не должен ограничивать себя в общении и безвылазно сидеть дома. В таких условиях заболевание будет прогрессировать еще быстрее, а медикаментозное лечение не принесет результата.
Пациенту следует быть максимально активным. Проявлять интерес ко всему, что происходит вокруг. Стараться участвовать в разных мероприятиях, ходить на выставки, в кино, больше читать, смотреть образовательные фильмы и передачи.
Сохранение физической активности и любопытства к окружающему миру, соблюдение принципов умеренного и сбалансированного питания, забота о своем здоровье — главные условия не только лечения, но и предупреждения старческого слабоумия.