Глубокий распад личности легко заметить по исчезновению у больного самокритики. На первом этапе болезни пациент еще замечает неблагоприятные изменения. Расстраивается из-за своей забывчивости. Испытывает беспокойство по поводу происходящих с ним казусов. Боится стать нетрудоспособным.

Критическое отношение к своему состоянию вынуждает пожилого человека искать пути решения проблемы. Он советуется с врачами, какие препараты попить для улучшения памяти. Составляет графики и делает заметки, чтобы не забывать важных дел.

По мере атрофии головного мозга самокритика исчезает. Больного больше не волнуют проблемы с памятью. Физическая беспомощность не причиняет никакого дискомфорта. Он ее просто не замечает.

Одновременно с этим начинают появляться проблемы в социальной жизни. Старческий маразм делает больного замкнутым. Тому все сложнее дается общение с людьми. Любая критика вызывает резкое неприятие, агрессию и обиду.

При этом сам пациент с удовольствием критикует окружающих по поводу и без, становится ворчливым и раздражительным. У больного обостряются ранее присутствовавшие особенности характера. Бережливый человек становится жадным. Пунктуальный и аккуратный — скрупулезным и придирчивым.